Ricicla Estate 2019 si avvia alla conclusione

Mercoledì 4 settembre nel comune di Gasperina alle ore 17 su Corso Mazzini si concluderà, con un punto informativo e con un laboratorio ludico, Ricicla Estate 2019, la campagna regionale di Legambiente Calabria e sostenuta da Conai.

Tanti sono stati gli appuntamenti con la carovana legambientina che ha portato in tutta la regione momenti di confronto e giochi sulla raccolta differenziata. Grazie al team di Ricicla Estate in tutte le provincie calabresi si è parlato di quanto sia importante continuare a fare la raccolta differenziata anche in estate perché come recita il motto della campagna “La differenziata non va in vacanza”. Tenere soprattutto le località balneari pulite è segno di grande civiltà, oltre a favorire un turismo ecosostenibile: questo uno dei messaggi portati dai volontari del Cigno per le diverse spiagge e piazze in cui hanno fatto sosta.

Molta soddisfatta è la responsabile della campagna Caterina Cristofaro per come si sono svolti i diversi appuntamenti che, grazie anche all’aiuto dei Circoli territoriali, hanno saputo riempire momenti della frenetica stagione estiva con argomenti sulla raccolta differenziata molto importanti. A divertirsi più di tutti i bambini che sono stati coinvolti in giochi sulla differenziata e in laboratori di riciclo creativo.

Una campagna quella di Ricicla estate che ha caratterizzato la stagione calda in Calabria e lo ha fatto con temi importanti con lo scopo di sensibilizzare sempre di più turisti e cittadini calabresi sull’essenzialità della raccolta differenziata.