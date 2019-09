Il 5 e 6 ottobre prossimi si terrà, presso la Fondazione Mediterranea Terina di Lamezia Terme, il Raduno Formativo del Volontariato di Protezione Civile della Regione Calabria: una full immersion dedicata all’approfondimento delle tematiche e delle prospettive che interessano l’intero Sistema regionale di Protezione Civile.

La giornata del sabato, 5 ottobre, sarà dedicata alla formazione, con lo svolgimento di quattro seminari formativi che verranno ripetuti in più sessioni in modo da consentire a tutti gli iscritti di poter partecipare.

In particolare si tratteranno tematiche legate alla gestione delle emergenze sotto il punto di vista sanitario, delle disabilità e fragilità, delle competenze nel soccorso tecnico urgente ed infine in quello in ambito montano.

La domenica – 6 ottobre – sarà dedicata al confronto tecnico ed istituzionale alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, del Capo della Protezione Civile regionale, Mario Oliverio e dei rappresentati delle altre Strutture operative del Sistema di Protezione Civile, con un seminario formativo: “Il Volontariato calabrese di Protezione Civile a confronto: tematiche e prospettive”, all’interno del quale verrà anche consegnato il Premio Memorial “Francesco Filato”.