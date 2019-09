Ornella Cuzzupi nominata componente del Comitato Regionale Inps

Si è insediato il 12 settembre 2019 a Catanzaro il Comitato Regionale Inps della Calabria alla presenza del Direttore Regionale Diego De Felice. All’interno dell’importante Comitato è stato nominato, in quota Ugl, il Segretario generale della Calabria Ornella Cuzzupi.

Nella stessa seduta sono stati eletti alla carica di presidente Gianfranco Trotta in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e alla carica di vice presidente Roberto Matagrano in rappresentanza delle organizzazioni datoriali.

«Sono molto orgogliosa di poter rappresentare l’Ugl in seno ad un organismo così importante che finalmente viene ricostituito – afferma Ornella Cuzzupi – che servirà a mantenere aperto il dialogo e il contatto costante con le Istituzioni regionali, le associazioni di rappresentanza datoriali, i sindacati dei lavoratori e i vari patronati».

Il Comitato oltre ad avere un ruolo informativo sulle attività dell’Ente sarà nevralgico per la programmazione dell’Inps in stretta relazione alle politiche sociali che si svolgono sul territorio.

«Fondamentale – conclude Ornella Cuzzupi – che il sindacato sia ben rappresentato al suo interno per trasmettere la propria sensibilità e difendere gli interessi fondamentali dei lavoratori che in Calabria, purtroppo, continuano ad avere poche tutele e a vivere in situazioni molto più disagiate rispetto a quelli delle altre Regioni italiane».