Operaio di Calabria Verde muore colpito da un fulmine nel Catanzarese

Un operaio dell’Azienda Calabria Verde di 49 anni – R.F., originario di Caulonia – è deceduto ieri intorno alle 12.30 in località Caterinella nel comune di Santa Caterina sullo Ionio.

L’operaio era impegnato nell’ambito del servizio antincendio nel territorio del Basso Jonio quando, in seguito alla pioggia, assieme al collega P. F. – che rimasto ferito, e ricoverato, non versa in pericolo di vita – riparandosi in prossimità dell’area dove svolgeva servizio di vedetta, è rimasto colpito da un fulmine.