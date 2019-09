Oggi la presentazione della Borsa del Turismo a Catanzaro

La strategia regionale di internazionalizzazione, individuata dagli indirizzi Strategici per la promozione internazionale del sistema Calabria nel periodo 2017/2020, assegna un ruolo importante alla cooperazione della Regione con i soggetti istituzionali per la promozione di nuovi mercati.

L’operazione di riferimento, declinata nei piani attuativi degli suddetti Indirizzi strategici, è finalizzata a favorire percorsi di internazionalizzazione a regia regionale attraverso interventi volti a rafforzare la capacità del sistema economico regionale di operare in contesti internazionali e prevede specificatamente l’attuazione di programmi promozionali da realizzare congiuntamente, tra gli altri, con il sistema camerale calabrese.È in tale specifico contesto che si inserisce il progetto di internazionalizzazione realizzato in cooperazione tra il Settore Internazionalizzazione della Regione Calabria e la Camera di Commercio di Catanzaro, che registra tra le iniziative progettuali previste, la Borsa del Turismo in programma dal 23 al 26 settembre.

L’iniziativa, che sarà presentata oggi 23 settembre alle 15:00 presso la Camera di Commercio di Catanzaro alla presenza di 15 buyers internazionali provenienti da Austria, Francia, Italia, Germania e Regno Unito, mira apromuovere le strutture ricettive, le bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche e la rete museale e culturale del territorio.Un altro importante output dell’approccio di sistema attivato dalla Regione con il sistema camerale che ha consentito l’avvio di progetti strategici di internazionalizzazione realizzati in cooperazione con le cinque Camere di Commercio calabresi ed Uniocamere Calabria, a supporto dei sistemi produttivi regionali nel percorso inserimento sui mercati internazionali.