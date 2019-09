‘Ndrangheta, online prima puntata speciale di Klaus Davi su strage Decollatura

E’ on line lo speciale di Klaus Davi sulla strage di Decollatura (cz) e il presunto clan Mezzatesta. Il giornalista ha realizzato un primo corto girato nel comune della provincia Catanzaro dove nel 2013 furono trucidati Giovanni Vescio e Francesco Iannazzo per mano di Domenico e Giovanni Mezzatesta. Immagini che per la loro crudeltà ed efferatezza finirono anche sulla CNN. Davi ha raggiunto nella loro villa Salvatore (fratello dello spietato killer Domenico) e i due nipoti Giovanni e Lino . L’intervista riguarda la strage del bar ‘Reventino’ ma anche i rapporti tra il presunto clan ‘Mezzatesta’ (secondo le indagini della Procura di Catanzaro). Per dovere di cronaca va detto che il Tribunale ha smentito l’esistenza di una ‘Ndrina Mezzatesta, decidendo di scarcerare Salvatore e Giovanni. Lo speciale si articolerà in altre due puntate prossimamente on air https://www.youtube.com/watch?v=NrTwXG78Vug. Dalla mattanza del bar Reventino è scaturita una scia di morti ammazzati, tra i quali il principe del foro di Lamezia Francesco Pagliuso, trucidato su mandato, secondo le indagine, del clan rivale degli Scalise.