La Gerardo Sacco firma un accordo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Il prossimo 24 settembre, alle ore 10,30, nella Sala Convegni del Museo Storico Militare (MUSMI) del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, il Direttore Generaledell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Maria Rita CALVOSA, el’Amministratore Unico della GERARDO SACCO & C. s.r.l., Viviana Sacco,firmeranno un Accordo di Collaborazione che mira a “Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, promuovendo l’arte orafa e la storia della Calabria”.

Le scuole secondarie di II grado della Calabria potranno programmare, anche grazie a tale accordo, “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (P.C.T.O.) (ex ASL)con una delleaziende calabresi di eccellenza, non solo in riferimento alla creatività e all’arte orafa, maanche ad una serie di esperienze formative diversificate, non ultima l’approfondimento e lo studio della storia della Magna Graecia, un mondoche da sempre rappresenta la musa ispiratrice del Maestro Gerardo Sacco, che sarà presente con la sua esperienza e la sua competenza creativa.

La disponibilità dell’azienda ad accogliere gli studenti è un’opportunità per l’acquisizione dellecompetenze: l’azienda opera con macchinari all’avanguardia, applicatecnologie innovative e digitali alla produzione, studia ed approfondisce la storia calabresetraendo da essa l’ispirazione creativa ed artistica,promuove il prodotto finale ene organizza il marketing; tali settori fondamentali d’impresa, diversificati tra loro e sperimentatidai vari indirizzi di studi delle scuole, trasformeranno i percorsi intrapresi in reale orientamento al lavoro e conoscenza diretta di esso, saranno apprendimento di saperie, allo stesso tempo, di saper faretrasmettendo ad ogni studente competenze e conoscenzenuove e trasversali, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Dopo la presentazione e la firma del documento,il Direttore Generale Maria Rita CALVOSA, el’Amministratore Unico Viviana SACCO, insieme col Maestro,s’intratterranno anche con i giornalisti presenti per un breveQuestion Time sulle finalità dell’accordo e sui livelli didattici raggiunti in Calabria e di quanto la scuolapromuova la cultura d’impresa nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) (ex ASL).