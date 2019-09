La Calabria protagonista a Cheese 2019

La Calabria anche quest’anno è protagonista di Cheese, a Bra (Cn) dal 20 al 23 settembre, la più importante manifestazione internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo e ai latticini, organizzata da Città di Bra e Slow Food, con il sostegno della Regione Piemonte.

L’edizione 2017 – che ha festeggiato i vent’anni dell’evento e ha segnato un record storico di pubblico, con 300 mila passaggi stimati e il 50% di presenze agli appuntamenti su prenotazione provenienti dall’estero – ha ricordato la battaglia di Slow Food sul latte crudo, restituendo il giusto valore a produzioni casearie d’eccellenza e una meritata dignità ai pastori e casari che le hanno realizzate. Quest’anno Cheese ha fatto un ulteriore passo avanti, puntando sul tema Naturale è possibile e accendendo i riflettori su tutta quella biodiversità invisibile fatta di batteri, enzimi e lieviti, silenziosamente sotto attacco dall’utilizzo sempre più diffuso di colture selezionate dall’industria.

Laboratori del Gusto, Appuntamenti a Tavola, espositori nel Mercato dei formaggi: nel programma di Cheese non manca nulla per raccontare paesaggi e territori, genti e tradizioni che sono in armonia con il tema centrale della manifestazione. La Regione Calabria presenta a Cheese anche una collettiva di aziende in rappresentanza della biodiversità calabrese. Vediamo in dettaglio le presenze.

Presìdi Slow Food

Via Principi di Piemonte ospita come sempre i Presìdi Slow Food dall’Italia e dall’estero, simbolo dell’impegno di Slow Food a tutela delle produzioni locali tradizionali che racchiudono storia, sapori e tradizioni da proteggere.

– Collettiva Regionale Calabria_Romano Anna – Caciocavallo di Ciminà, Ciminà (Rc)

– Collettiva Regione Calabria_La nostra tradizione – Pecorino del Monte Poro, Romibiolo (Vv)

Birrifici e Food Truck:

Un ideale tour si conclude in Piazza Spreitenbach in compagnia di un boccale scelto alla Piazza della Birra, da abbinare alle preparazioni di Cucine di strada e Food truck. Dalla Calabria troviamo:

– Collettiva Regione Calabria_A’ Magara, Nocera Terinese (Cz)

Mercato:

Passiamo ora ai veri protagonisti della manifestazione: i caci provenienti da tutto il mondo, a totale disposizione dei palati più esigenti e curiosi nel Mercato italiano e internazionale di Piazza Carlo Alberto, Piazza Roma e Via Audisio. Qui troviamo formaggi di ogni tipo, forma, dimensione, stagionatura, a pasta molle, dura, filata, pressata, ma anche mieli, confetture, mostarde… Oltre ai produttori, possiamo conoscere gli artigiani della ormai storica Via degli affinatori, tra i quali si ritrovano molte conferme ma anche alcune interessanti novità.

Prodotti caseari:

– Collettiva Regione Calabria_Agricola Sant’Anna di Procopio Maria – Agricola Sant’Anna di Procopio Maria, Amantea (Cs)

– Sa.do srl_Caseificio Brizzi, Curinga (Cz)

– Collettiva Regione Calabria_Caseificio artigianale Oliverio, Belvedere di Spinello (Kr)

– Collettiva Regione Calabria_Romano Anna – Associazione produttori Caciocavallo di Ciminà, Ciminà, (Rc)

– Collettiva Regione Calabria_Consorzio per la Tutela del Pecorino del Monte Poro, Vibo Valentia (Vv)

Frutta e derivati:

– Azienda Agricola Vincenzo Barbieri, Altomonte (Cs)

– Collettiva Regione Calabria_Agricola Pratticò – Agricola Pratticò, Africo, (Rc)

– Collettiva Regione Calabria_Dodò Marmellate di Siciliano Angelina – Dodò Marmellate, Cittanova (Rc)

– Collettiva Regione Calabria_Azienda agricola Gerace Maria Caterina – Le Terre di Zoe, Gioia Tauro (Rc)

Salumi naturali:

– Collettiva Regione Calabria_Nero di Calabria di Franco Simone Az. Agr., Paterno Calabro (Cs)

Gastronomia:

– San Sosti, San Sosti (Cs)

Istituzione:

– Regione Calabria