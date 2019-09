Un uomo, P.C. di 54 anni, è morto, schiacciato dal suo trattore per cause ancora in corso di accertamento. È quanto accaduto nelle campagne di Platania.

L’intervento, di una Squadra dei vigili del fuoco comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è valso alla messa in sicurezza del mezzo e ad estrarre il corpo esanime dalle lamiere. Sul posto il 118, Polizia Locale e Carabinieri e il medico legale che ne ha confermato il decesso.