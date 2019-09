In cerca di funghi perde orientamento nei boschi, ritrovato nella notte

Vicenda a lieto fine per un signore di Girifalco. Nella tarda mattinata del 25 settembre, un 76enne si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi in cerca di funghi perdendo l’orientamento. Intorno alle 21 i familiari hanno dato l’allarme e sono partite le ricerche nel comune di Girifalco da parte di volontari della ProCiv, Vvf e Carabinieri.

Solo intorno alle 3 di notte, la persona dispersa è stata ritrovata in buone condizioni di salute. La ricerca si è conclusa positivamente dal momento che l’anziano era riuscito a raggiungere un’abitazione in località Fossa del Lupo nel comune di Cortale. Qui è stato accolto e successivamente accompagnato nella piazza del comune di Girifalco dove ad attenderlo c’erano i familiari ed i soccorritori che si erano attivati nella ricerca.