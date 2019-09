Ennesimo flop per le primarie istituzionali in Calabria: annullate

Ennesimo flop per le primarie istituzionali in Calabria. La scadenza, come riporta lacnews24, per la presentazione delle eventuali candidature era fissata alle 12 del 27 settembre: nessuna candidatura è stata presentata.

La mancata celebrazione delle primarie istituzionali comporterà un risparmio per la Regione superiore al milione. Il Consiglio regionale convocato per il prossimo 30 settembre potrà approvare la delibera per il ritorno alle urne.