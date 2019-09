Cinema, in Calabria i casting per il film “Inossidabile Cuore” di Mario Vitale

Sono aperti i casting per il lungometraggio, opera prima “Inossidabile cuore” del regista Mario Vitale. Prodotto da Indaco Film, società di produzione cinematografica calabrese e sostenuto da Calabria Film Commission. Protagonista un’adolescente musulmana, la cui determinazione e vitalità contagierà un ex maratoneta tanto da decidere di allenarla per farle vincere la sua corsa più importante.

I casting si svolgeranno a:

LAMEZIA TERME 29 settembre ,dalle ore 10.30 alle ore 18, presso il TIP Teatro via Aspromonte

CATANZARO 30 settembre presso Caffè delle Arti via Fontana Vecchia dalle 10.30 alle 19

COSENZA 1 ottobre presso il Cineteatro S.Nicola via Adige 13, dalle 10.30 alle 18

REGGIO CALABRIA 2 Ottobre presso Teatro F.Cilea III livello dalle 10.30 alle 18.0

Si cercano poi, le seguenti figure: