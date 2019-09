Catanzaro, successo di partecipazione per il Franchising Day Confesercenti

Creare nuove opportunità, divulgare buone pratiche, rendere servizi alle imprese del territorio. Questi gli obiettivi raggiunti con il “Franchising Day 2019”, iniziativa giunta alla seconda edizione e frutto del notevole sforzo organizzativo profuso da Confesercenti Catanzaro. L’evento si è concluso con grande riscontro di partecipazione e di risultati. Gremita la sala convegni della Camera di Commercio, con la partecipazione di numerosi aspiranti affiliati franchisee del capoluogo e provincia e di altrettanti consulenti di affermate case madri franchisor. Un successo indubbio per il presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo, che ha voluto imprimere un taglio di forte concretezza all’incontro, in tal senso sostenuto dal direttore regionale Pasquale Capellupo. I saluti del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi, dei vertici nazionali di Federfranchising Confesercenti, con il presidente Alessandro Ravecca e la coordinatrice Luisa Barrameda, dell’assessore al Lavoro della Regione Calabria, Angela Robbe, hanno introdotto una lunga sessione pratica e operativa, aperta dalla testimonianza dell’imprenditore Francesco Cusimano. “Aprire nuove attività con meno rischio, dare vitalità al territorio, puntando su un settore con grandi margini di crescita” il messaggio lanciato dal presidente Chirillo. I consulenti dei singoli marchi hanno incontrato face-to-face gli imprenditori interessati ad avviare attività sul territorio calabrese, fornendo tutte le informazioni utili. Un aiuto ulteriore offerto da Confesercenti è il “Franchising Point” istituito presso la sede associativa di Via Lucrezia della Valle. Per come spiegato dal direttore Capellupo “non un semplice sportello di informazioni, ma una porta aperta verso un hub di livello nazionale, in grado di offrire un’assistenza centralizzata specialistica sui diversi profili imprenditoriali connessi al contratto di franchising”. Per Confesercenti Catanzaro l’ulteriore soddisfazione di ricevere pubblicamente l’encomio del presidente Ravecca “per la progettualità attiva e propositiva di sostegno alle imprese condotta con costanza e impegno”.