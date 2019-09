Catanzaro, domani disagi idrici fra quartiere Stadio e via Indipendenza

Domani, mercoledì 25 settembre, dalle ore 9 e fino al termine dei lavori, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nell’area della città compresa fra il rione Stadio e via Indipendenza.

Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che a risentire dei disagi saranno anche le utenze di via De Riso e del quartiere San Leonardo. L’interruzione si renderà necessaria per consentire la chiusura del serbatoio Madonna dei cieli-Santacroce e la contestuale riparazione di una grossa perdita all’altezza di via Chimirri. Gli interventi si protrarranno per tutta la mattinata.