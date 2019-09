Catanzaro – Disagi idrici in alcune zone della città

Un improvviso guasto sulla condotta idrica all’altezza di via Pugliese ha obbligato la chiusura del serbatoio Santacroce-Madonna dei cieli e causato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile nella zona compresa fra via Luigi Rossi e via Indipendenza. A risentire dei disagi le utenze dei rioni Stadio e San Leonardo oltre all’area di via De Riso.

Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che gli interventi di ripristino, già avviati, dovrebbero durare per un paio d’ore.