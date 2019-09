Assemblea dei circoli Pd a sostegno di Oliverio. “Siete voi la migliore candidatura che io abbia mai avuto”

Si è tenuta a Catanzaro l’assemblea regionale dei circoli e degli amministratori del Pd per chiedere le primarie per la scelta del candidato alla presidenza della Regione. “Questa assemblea e’ un fattore di grandissima forza democratica, da cui il Pd dovrebbe partire”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, nel suo intervento all’assemblea.

“Nella discussione di oggi – ha esordito Oliverio – c’e’ tutto tranne che la volonta’ di ‘strappare’ anzi c’e’ la volonta’ di unire una importante forza democratica. E nessuno e’ permesso di dire che chi esprime una diversa valutazione e’ fuori dal Pd”. Nel suo intervento, Oliverio ha criticato il commissario del Pd calabrese, Stefano Graziano, e il responsabile nazionale del Mezzogiorno del partito, Nicola Oddati, che nei giorni scorsi hanno espresso netta’ contrarieta’ alla convocazione dell’assemblea odierna. “Cosa ho fatto io di male, per essere oggetto di tanti turpiloqui da parte di Graziano e Oddati? A inizi di agosto hanno convocato una riunione per dichiarare, prima di tenere la riunione, che Oliverio e’ fuori: vi sembra una cosa normale? E quando ho chiesto di sapere la motivazione, non me ne e’ stata data una, anzi – ha rilevato il presidente della Regione – hanno dato un giudizio positivo sulla mia azione di governo regionale. Ho chiesto poi se c’erano alternative al mio nome, ma niente anche qui, l’importante era prima di tutto Oliverio di mezzo. E’ inaccettabile”. Oliverio ha quindi aggiunto: “Non ho mai anteposto la mia persona agli interessi collettivi, non ho mai detto ‘o Oliverio o la morte’. Sono stato proposto da tantissimi sindaci lo scorso autunno, da tantissimi circoli, da tantissime associazioni. Non ho mai detto: ‘io e basta’. Ho solo detto che si definisse un percorso, come le primarie, e che si mettessero in campo proposte, dando la parola ai calabresi. Ma niente di tutto questo. E ogni giorno il carico sempre piu’ forte, a dire che Oliverio e’ fuori per dare vita a una nuova coalizione”.

“Poi – ha aggiunto il governatore – si annuncia che si vuole fare l’alleanza con il Movimento 5 Stelle e non si convoca la coalizione per timore di non volere questa alleanza: ricordo poi che i 5 Stelle continuano a rivolgersi al Pd con ripulsa e disprezzo, dicendo di non volersi alleare con il Pd”. Oliverio ha poi evidenziato: “A livello nazionale l’intesa con il Movimento 5 Stelle va bene per contrastare la deriva rappresentata dal sovranismo di Salvini, questa alleanza e’ una necessita’ per il Paese e sono d’accordo, ma da qui a pensare di catapultare nei territori in modo forzato e non maturo un’alleanza del genere ce ne corre. Intanto, l’alleanza non c’e’, e ho il dubbio che la si utilizza in modo postumo per giustificare la cacciata di Oliverio. Allora, si dicano le ragioni. Se ci sono ragioni legate a questioni giudiziarie lo si dica: ma per questa cosa sono profondamente indignato, perche’ ho speso la mia vita guidato da una bussola. Lo dico a Zingaretti e a tutti i dirigenti del Pd: sono stato guidato dalla bussola del rigore morale nella gestione delle risorse, e lo grido ad alta voce, in modo che tutti ascoltano e sentano. E – ha spiegato il presidente della Regione – non voglio nemmeno ricordare quanto ha scritto la Cassazione, parlando di chiaro pregiudizio persecutorio. Questo dire e non dire e’ vergognoso, e’ un metodo da stagioni di altri tempi, da stagioni che mi auguro mai si ripropongano. Quindi, secondo me bisogna tornare con i piedi per terra e parlare con responsabilita’. I circoli hanno parlato con preoccupazione e responsabilita’, perche’ non possiamo regalare la Calabria a forze avventuriste, al centrodestra che ha prodotto guasti nefasti nella Calabria, come nella precedente legislatura”. Secondo Oliverio, infine, “al di la’ della mia persona la Calabria non puo’ accettare e i calabresi non possono accettare un’impostazione che vuole negare il diritto di poter scegliere e potersi determinare”.

E ancora: “Noi dobbiamo contrastare la destra. L’altro giorno Salvini e’ stato a Cosenza e dietro il suo palco c’era una sola immagine ‘battere Oliverio’, cie’ battere il nuovo corso che si e’ instaurato in Calabria con il Pd e il centrosinistra. Oliverio e’ qui, nella sua comunita’ con la sua storia che ha investito con orgoglio al servizio della sua terra. Oliverio ha avuto tanto, tante soddisfazioni. Proprio per questo egli non rinuncia alla sua dignita’ perche’ la Calabria viene prima di tutto”. Il Governatore si e’ detto d’accordo con la nascita del governo Pd-M5s “per contrastare la deriva della destra”, ma ha respinto il tentativo “di utilizzare l’argomento dell’alleanza per giustificare la cacciata di Oliverio”. Ed ha rivendicato la propria moralita’. “Ho da sempre una bussola che e’ la moralita’ e il rispetto della cosa pubblica”, aggiungendo che “e’ vergognoso il ‘dire e non dire’ che circola da tempo e che sa di metodi di stagioni di altri tempi”.