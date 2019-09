A Chiaravalle Centrale il coro degli Alpini della Val di Scalve

Dalle valli bergamasche a Chiaravalle Centrale. Domani, 14 settembre, il coro degli Alpini della Val di Scalve si esibirà alle ore 19 in Chiesa Matrice. Diretti dal maestro Marco Magri, quaranta coristi di Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore daranno vita ad uno spettacolo unico e imperdibile. Un repertorio ricco, che spazia dai tipici canti di montagna ai brani legati alla tradizione popolare. Al centro, i fatti e i luoghi della terra di provenienza: la Valle di Scalve, piccola perla incastonata nelle orobie bergamasche che conserva la bellezza di una natura incontaminata e la presenza di gente semplice legata alla tradizione e ai valori. Nel corso degli anni, il coro si è esibito nelle chiese e sui palcoscenici per manifestazioni religiose, civili e di animazione turistica, partecipando a rassegne canore in diverse località e raccogliendo consensi crescenti. L’attuale organico è di quaranta coristi, orgoglio di una piccola valle, riuniti in una grande famiglia all’insegna dell’amicizia e dell’amore per il bel canto. L’esibizione di Chiaravalle Centrale, in programma sabato 14 settembre presso la Chiesa Matrice di piazza Dante, è stata organizzata su iniziativa della locale Consulta della Cultura, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la fattiva collaborazione del parroco don Roberto Celia.