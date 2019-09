A Catanzaro la Festa dell’Uva 2019 nel centro storico dal 3 al 6 ottobre

La festa dell’uva è diventata un appuntamento di riferimento delle aziende di eccellenza. Quest’anno gli espositori sono 50 di cui molti provenienti da altre regioni, ma che con i loro prodotti si integrano piacevolmente con piatti delle nostra cucina catanzarese .

Non mancheranno il Morzello ed i piatti tipici della nostra città, in un appuntamento da non perdere per la qualità della preparazione dei piatti e della selezione dei vini ed uve delle nostre cantine . Si potranno, inoltre, gustare il torrone delle Madonie , i dolci tipici ed i liquori siciliani , il caciocavallo di Ciminà , la liquirizia e tanto altro. Saranno esposti i dipinti di Giovanni Marziano e dei suoi allievi e presenti opere di artigianato di San Giorgio Morgese, Seminara , Soverato. Sapori, sfilate e musica, accompagneranno la settima edizione del Premio Rizzitano, che vedrà protagonisti i ragazzi dell’ ITA ”Vittorio Emanuele II” di Catanzaro.