‘Villa Margherita racconta’: una serata per conoscere la storia di Catanzaro

L’Associazione “Catanzaro è la mia città”, con il patrocinio gratuito dell’assessorato alla cultura del Comune di Catanzaro, organizza per il 17 agosto alle ore 21 l’evento “Villa Margherita Racconta…. da Carlo V ai patrioti“ .

Una villa che dal lontano 1881 ha visto divertirsi e gioire tanti catanzaresi e fra i cui percorsi in molti hanno trovato sollievo e serenità.

L’occasione sarà utile per raccontare della sua realizzazione nel XIX° secolo e di ciò che la circonda, come ad esempio, il Palazzo De Nobili, attuale sede del Comune, con la storia del vero amore di Rachele e Saverio e ad altri siti come Palazzo Salsano ed il Teatro Politeama.

In questo percorso guidato si avrà modo di parlare di quanto più prezioso ci sia all’interno della Villa, dai busti marmorei, al museo numismatico, alla biblioteca.

Con l’occasione, in modo particolare per quei catanzaresi residenti fuori città che non hanno potuto assistere alla manifestazione del 500° anniversario del Consolato della fondazione dell’arte della seta a Catanzaro, sarà riproposta parte di quella manifestazione, con l’esposizione di alcuni pannelli rappresentati l’arme, lo stemma e il motto che ciascuno dei dieci difensori delle mura cittadine avevano issato accanto ai loro padiglioni, quando difesero la città dall’assedio francese del 1528.

Una serata estiva che consentirà di conoscere quanto di storico e culturale è presente nella città capoluogo di Regione sfatando quel mito secondo il quale la nostra città non ha nulla da fare apprezzare.

Si avrà modo di parlare di due secoli importanti per la città: il XVI° ed il XIX° e sarà data anche la possibilità di avere una riproduzione del carlino catanzarese, a quanti vorranno portare nelle proprie case un ricordo di un momento particolare della storia cittadina.