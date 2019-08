(VIDEO) Salvini contestato in Calabria al grido di ‘Buffone’ e ‘Mimmo Lucano orgoglio’

Il tour estivo di Matteo Salvini ha fatto tappa in Calabria. A Soverato è stato accolto da un folto gruppo di contestatori che non ha mancato di far valere la propria voce.

Ai soliti dissidenti si sono aggiunti i sostenitori del Movimento Cinque Stelle che, evidentemente, non gli hanno perdonato l’aver staccato la spina al suo sostegno al governo presieduto da Giuseppe Conte.

E’ stata necessaria una leggera carica della Polizia per permettere lo svolgimento del comizio del Ministro dell’Interno che, con ironia, ha commentato la protesta con: “Almeno quelli dell’altra volta cantavano Bella ciao’.

Diversi striscioni, tra l’altro, inneggiavano a Mimmo Lucano, Sindaco del Modello Riace.