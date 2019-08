Trovato cadavere in stato di decomposizione in abitazione, disposta autopsia

Il cadavere di un pensionato è stato trovato nel pomeriggio del 7 agosto, nella sua abitazione a Curinga. Ad allertare i carabinieri della Compagnia di Girifalco sono stati alcuni abitanti del luogo, notando l’assenza dell’uomo da diverso tempo.

Da quanto si apprende, viene esclusa una morte violenta. La casa, infatti, era chiusa dall’interno e non vi sono segni di effrazione e violenza. L’autorità giudiziaria ha disposto comunque l’autopsia per accertare le cause della morte dal momento che il corpo è in avanzato stato di decomposizione.