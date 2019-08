Secondo Jetcost Lamezia Terme tra le mete preferite dagli italiani ed europei per luglio 2019

Molti degli italiani che hanno deciso di recarsi in Italia durante luglio hanno optato per Lamezia Terme, che risulta, infatti, la decima città più ricercata al mondo dai turisti nostrani in questi giorni. Oltre a queste, altre 11 città italiane (Milano, Catania, Palermo, Roma, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari, Venezia, Brindisi e Bari) sono risultate tra le 20 più richieste dai viaggiatori per luglio (considerando il periodo tra l´1 e il 31 luglio 2019) utilizzando il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it . Chi preferisce viaggiare all’estero, invece, ha scelto le grandi città europee come Londra, Barcellona, Amsterdam, Parigi, Lisbona e Madrid.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate dai viaggiatori attraverso il proprio sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili, trattandosi di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante luglio 2019 indicano che Lamezia Terme è stata l’ottava città più cercata dai tedeschi.

Un portavoce di Jetcost ha dichiarato: “L’interesse degli europei e degli italiani per Lamezia Terme è costante e si dimostra ancora una volta in luglio 2019. È la base perfetta per godere del mare, del sole e delle spiagge della Calabria, già con i primi caldi e da qui ci si può muovere facilmente per scoprire tutta la Regione e apprezzarne cultura, tradizioni e gastronomia e molte persone che lavorano in altre città passano da qui per tornare da amici e familiari, quindi è normale che i viaggiatori l’abbiano inserita tra le destinazioni preferite durante questo lungo periodo di feste”.





Le città italiane più ricercate dai turisti europei durante luglio 2019:



SPAGNOLI…..PORTOGHESI…..BRITANNICI…..TEDESCHI……FRANCESI…..OLANDESI……..RUSSI

1. Roma………..1. Roma…………..1. Roma………….1. Catania…….1. Roma ……..1. Roma ……….1. Roma

2. Milano……….2. Milano………….2. Milano…………2. Roma………2. Venezia…….2. Milano……….2. Milano

3. Venezia……..3. Venezia………..3. Venezia……….3. Venezia…….3. Milano ……..3. Alghero……..3. Venezia

4. Firenze………4. Firenze…………4. Napoli…………4. Milano……..4. Napoli……….4. Verona………4. Rimini

5. Napoli……….5. Napoli…………..5. Firenze……….5. Napoli………5. Palermo…….5. Pisa……l……5. Bologna

6. Bologna……..6. Bologna ……….6. Bologna………6. Palermo……6. Catania……..6. Venezia……..6. Pisa

7. Pisa………….7. Cagliari …………7. Verona……….7. Bari…………7. Firenze …….7. Firenze………7. Napoli

8. Torino……….8. Palermo…………8. Pisa…………. 8. Lamezia……8. Bologna……..8. Napoli………8. Catania

9. Palermo……..9. Pisa…………….9. Catania……….9.Brindisi ……9. Bari…………..9. Brindisi ……9. Firenze

10. Bari………..10. Torino…………10. Torino……..10. Verona…….10. Cagliari…….10. Bologna….10. Verona

Le città più ricercate dagli italiani durante luglio 2019:

1. Milano

2. Catania

3. Palermo

4. Londra

5. Roma

6. Napoli

7. Barcellona

8. Bologna

9. Amsterdam

10. Lamezia Terme

11. Parigi

12. Torino

13. Casablanca

14. Cagliari

15. Venezia

16. Brindisi

17. Lisbona

18. New York

19. Madrid

20. Bari

*I dati si riferiscono al periodo compreso tra il 1 e il 31 luglio 2019.