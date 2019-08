Incidente mortale, questa mattina, sulla strada provinciale 162 che porta a Maida. Una moto Ducati si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con una Fiat punto.

A perdere tragicamente la vita, un giovane di 28 anni. Sul posto sono subito giunti i soccorsi ma per il giovane non c’è stato niente da fare. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per tutte le indagini del caso.