Salvini: ‘La Ss 106 non è una strada, ma una roba…’

Matteo Salvini, con il suo tour, estivo ha fatto tappa in Calabria. Isola Capo Rizzuto e Soverato le sue tappe. L’occasione è stata proficua per conoscere lo stato di una strada, la SS106, di importanza cruciale, ma lontanissima dal poter rispondere alle esigenze di traffico e dagli standard che si richiederebbero ad un’arteria cruciale nel 2019.

Salvini, ormai candidato premier della Lega dopo la crisi di governo, non ha perso l’occasione di farlo notare:«La statale 106 jonica non è una strada ma è una roba… Per questo bisogna andare a votare anche in Calabria per cambiare questo stato di cose».