Regione, efficientamento energetico: pubblicato avviso da 21,4 mln

Dal 2 settembre al via le domande per partecipare all’avviso per interventi nei comuni inseriti nella Strategia regionale aree interne (Srai)

La Regione Calabria ha pubblicato l’avviso che impegna complessivamente oltre 21,4 milioni di euro a valere sul Por Calabria 2014/2020 e sostiene le Amministrazioni comunali inserite nella Strategia regionale per le aree interne negli interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

Oltre ai benefici in termini di sostenibilità, la misura avrà l’effetto concreto di ridurre l’onere legato ai consumi energetici a carico dei bilanci comunali.

È possibile inviare le domande di partecipazione (tramite pec) a partire da lunedì prossimo, 2 settembre, fino al 31 ottobre 2019. Le istanze di finanziamento saranno poi selezionate secondo la modalità “a graduatoria” da una Commissione di valutazione appositamente nominata.

In allegato il link della pagina dedicata all’avviso del portale CalabriaEuropa dove è possibile consultare tutta la documentazione e la modulistica relativa al bando.