Regionali, Oliverio indice le primarie

Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha indetto, con proprio decreto, le elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di presidente della Giunta regionale.

Il decreto del governatore è stato adottato in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 25/2009 e successive modifiche. Questa norma prevede che “le elezioni primarie sono indette con decreto del presidente della Giunta regionale per una data non successiva alla seconda domenica antecedente l’inizio del termine di presentazione delle liste e delle candidature”, stabilito dalla legislazione nazionale dal 30esimo al 29esimo giorno antecedente quello delle votazioni.