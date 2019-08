PSR Calabria: in arrivo pagamenti per oltre 10 milioni di Euro

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e l’Organismo Pagatore Arcea informano che è stato elaborato il kit decreto n.75, grazie al quale saranno erogati a 181 beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 10.352.768,21 Euro.

Il kit comprende per lo più i pagamenti delle misure strutturali del PSR ed, in particolare, il sostegno a investimenti per l’ammodernamento delle aziende agricole (Misure 4.1 ) ed al Pacchetto Giovani (combinazione tra le misure 4.1 e 6.1, “Aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori”).

Oltre agli agricoltori, però, con questa tranche di pagamenti, anche diversi enti pubblici riceveranno le risorse del PSR. In particolare in riferimento alla Misura 4.3 “Sostegno ad investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”, alla 7.1 “Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico” ed alla 7.3 “Sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online”. Compreso, inoltre, nel kit 75 il pagamento dell’intervento 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili”, che ha come beneficiari i Consorzi di bonifica. Fanno parte della tranche di pagamenti, infine, l’intervento 8.1 “Sostegno allaforestazione/all’imboschimento”, e interventi relativi ai Gruppi di Azione locale e all’Assistenza tecnica al PSR.

“Una tranche di pagamenti molto importante, che dà una boccata d’ossigeno agli agricoltori e agli enti calabresi – si legge in una nota congiunta del Consigliere Regionale delegato all’“Agricoltura” Mauro D’Acri, del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed Autorità di Gestione del PSR Calabria Giacomo Giovinazzo e del Commissario Straordinario di Arcea Francesco Del Castello – con particolare riferimento ai beneficiari delle misure strutturali del PSR e ai giovani già insediati, per i quali, complessivamente, verranno liquidati oltre otto Milioni e mezzo di Euro. Abbiamo rispettato i nostri impegni –conclude la nota – e dopo una breve pausa estiva, l’attività amministrativa riprenderà con maggior vigore e nei primi giorni di settembre saranno effettuati nuovi pagamenti”.