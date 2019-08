Piani Locali per il Lavoro: dal 1° settembre presentazione domande

Riaprono i termini per inoltrare le domande di partecipazione all’avviso “Piani Locali per il Lavoro” per la selezione di aziende e datori di lavoro interessati e idonei ad assumere a tempo indeterminato mediante “dote occupazionale” una o più figure professionali specializzate tra i giovani laureati già individuati come destinatari dei PLL Azione 5 (voucher per la buona occupabilità).

La seconda finestra per la presentazione delle istanze partirà dal 1 settembre e si chiuderà il 30 settembre 2019.

L’intervento della Regione Calabria (a valere sull’Azione 1 “dote” dei Piani Locali per il Lavoro – POR CALABRIA FERS 2014-2020 ASSE 8 AZIONE 8.5.1.) prevede un impegno complessivo di 820 mila euro ed intende promuovere il sostegno all’occupazione delle figure professionali già inserite nelle graduatorie, e il miglioramento delle performance delle aziende calabresi interessate ad integrare i propri organici.

Destinatari della misura, infatti, sono i giovani laureati che si trovano nella condizione di “soggetti svantaggiati o molto svantaggiati” titolari della “dote occupazionale”, che hanno terminato positivamente il proprio Piano Individuale dei Avviamento al Lavoro (PIAL).

Gli ambiti di specializzazione di tali risorse, competenti e competitive, sono strettamente legate alle specificità del territorio e alle esigenze del mondo produttivo calabrese spaziando tra Green Economy, Energia, Ambiente, Marketing territoriale, Consulenza aziendale, Comunicazione, Progettazione, Turismo e Cultura, Agroalimentare / Agricoltura, Inclusione sociale e Grafica e Multimedia.

I giovani laureati, grazie anche ai Piani Locali per il Lavoro, sono già avviati in un percorso che consentirà un loro rapido e proficuo inserimento nelle dinamiche aziendali.

Le imprese potranno presentare una sola domanda di contributo, pur richiedendo più “doti occupazionali”, per un aiuto concedibile massimo di 20 mila euro. Le spese ammissibili sono i costi lordi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi (se lavoratore svantaggiato) o 24 mesi (se lavoratore molto svantaggiato) successivi all’assunzione a tempo indeterminato (full-time o part-time).

Per accedere alle agevolazioni previste le imprese dovranno presentare la domanda di partecipazione e relativi allegati tramite PEC all’indirizzo: pll.selfps@pec.regione.calabria.it dal 1 settembre e si chiuderà il 30 settembre 2019 (seconda finestra temporale ai sensi dell’art. 4.3.2 dell’avviso).

Le domande presentate dalle imprese saranno oggetto di valutazione secondo una procedura valutativa a sportello, che porterà alla pubblicazione dell’elenco delle imprese ammesse tra i soggetti finanziabili. I destinatari potranno scegliere dall’elenco delle aziende ammesse che abbiano indicato un profilo professionale da assumere compatibile con il proprio. Il Settore 5 del Dipartimento n. 7 Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria, infine, opererà il necessario matching tra i fabbisogni espressi dalle aziende e i destinatari.f.d.

Tutte le informazioni relative all’avviso sono disponibili sulla pagina dedicata del portale Calabria Europa

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/385/index.html