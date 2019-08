Il dramma della sanità calabrese: incidente stradale e l’ambulanza non c’è, muore giovane

La denuncia arriva dal Comitato Pro Ospedale del Reventino e fa quantomeno riflettere su quelle che sono le condizioni della sanità in Calabria.

“Un’altra vittima, ancora una volta un ragazzo, poco più che trent’enne, muore – si legge – a causa di un incidente stradale. Sul caso le dinamiche saranno accertate dagli organi di polizia, mentre il decesso sarà vagliato come in questi casi dal medico legale dove addirittura si può disporre l’esame autoptico. A noi come comitato, non resta che prendere atto dell’ennesimo strazio che la città deve vivere, anche perché i conti cominciano ad essere irrispettosi, sono molti i giovani che qui hanno trovato la morte sull’asfalto. Ma torniamo a ieri e facciamo due conti:

A) Verso le otto Chinelli percorre la superstrada del Savuto, più o meno all’altezza di Coraci, da Soveria saranno otto chilometri pieni. E per cause da definire impatta frontalmente con un altro veicolo, ovvero una famiglia del luogo composta da cinque elementi, perlopiù ragazzi e bambini. Per fortuna per loro forti contusioni. Le due auto viste nelle foto sono due ammassi di lamiere.

B) Qualcuno, notando l’incidente, chiama i soccorsi, 112, 113, 118. Bene, a noi interessa il 118.

C) Le chiamate al 118 giungono direttamente alla centrale operativa di Catanzaro, e da lì si provvede l’invio dell’ambulanza o più ambulanze sul posto (la decisione prende atto delle circostanze; luogo, feriti, potenziali casi in codice rosso ed altri parametri).

D) La più vicina è quella di Soveria, sta a otto chilometri, un tiro di schioppo, dieci minuti il tempo ipotizzato per raggiungere il luogo dell’impatto.

E) L’ambulanza del 118 di Soveria, non c’è, non è disponibile, in quanto impegnata in un supporto di consulenza (pare avesse a bordo un paziente che andava portato a Lamezia per fare un’ecografia). Sta di fatto che in tutto il lasso di tempo necessario alla consulenza il territorio rimane sguarnito del mezzo di primo soccorso. Quindi la centrale, constatata l’impossibilità, ripiega.

F) Vengono quindi allertate le ambulanze di Falerna (che dista più o meno 40 km per 35 minuti di percorrenza) e Rogliano (che dista circa 35 km per 30/35 minuti di percorrenza). Rispetto a quella di Soveria, per cause legate al traffico di questi giorni, denotano un ammanco temporale prossimo se non oltre i 20 minuti.

G) Quanto fin qui riportato per dimostrare come la fragilità del territorio sia relegata a una sola unità mobile di soccorso spesso impiegata in consulenze su richiesta del pronto soccorso. Probabilmente il povero Giuseppe Chinelli è deceduto sul colpo, a causa del terrificante incidente frontale, almeno questo pare quanto ipotizzato dagli inquirenti sia di PG, che medico legali. Ma se non fosse stato così, ci saremmo trovati davanti a un terribile dilemma più volte da noi denunciato, sull’opportunità di avere un’ambulanza di presidio. Ne abbiamo parlato con Scura, con Cotticelli, con i vari DG alternatisi ai vertici dell’Asp e con i Direttori Sanitari, anch’essi alternatisi. Lo faremo ancora, ma che nessuno ci dica, o meglio ci risponda con un: “si provvederemo”.

Il Presidente del Comitato

Dr. Antonio Maida”.