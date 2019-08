Minacce alla ex moglie e alla figlia – In manette 48enne

In data 01 agosto 2019, personale dell’UPG e SP della Questura di Catanzaro, dava esecuzione all’Ordinanza di applicazione della Misura Cautelare in Carcere, emessa dal G.I.P. dott.ssa Giacinta SANTANIELLO presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti del cittadino marocchino F.A. di anni 48, residente in questo centro cittadino, responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex coniuge M.D. di anni 37 e della figlia F.S. di anni 17.

L’uomo già destinatario di della misura cautelare dell’allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa, reiterava comportamenti violenti e aggressivi nei confronti delle donne proferendo minacce dirette specificatamente alla ex moglie quali: “ Ti sgozzo con le mie mani”, anche alla presenza dei poliziotti che hanno consentito di circostanziare la gravità dei reati e la pericolosità del soggetto.

L’abitualità e il perdurare delle gravi azioni lesive dell’integrità fisica e morale della donna, sottoposta ad attività persecutorie, vessatorie e a durevoli sofferenze fisiche e morali, consentivano all’AG di emettere pertanto idonea misura cautelare.