Infopoint chiuso allo scalo di Lamezia Terme, Regione: “Nessuna responsabilità”

In relazione alla vicenda del mancato funzionamento dell’info point dell’aeroporto di Lamezia Terme, il Dipartimento regionale al turismo, in una nota afferma che “nell’evidenziare la gravità di quanto si è verificato, precisa che la Regione non ha alcuna responsabilità”.

“Il dipartimento turismo della Regione – evidenziano – ha assicurato alla Sacal la copertura finanziaria, con atto del 3 maggio scorso, demandando alla stessa Sacal, così come è avvenuto anche negli anni precedenti, il compito di attivare le procedure necessarie per il funzionamento dell’infopoint. Un servizio istituito per volontà della Regione che si è dimostrato utile ed importante. Pertanto, Il Dipartimento, difronte alla grave situazione che si è determinata, assumerà tutte le iniziative possibili per garantire il servizio di accoglienza turistica all’interno dell’aeroporto”.