Governo nazionale, la “Repubblica” ipotizza Gratteri tra i papabili ministri

Nicola Gratteri tra i papabili ministri alla Giustizia in un futuro Governo a maggioranza PD-M5S. È questa l’indiscrezione del quotidiano “Repubblica”, che descrive una serie di scenari che si potrebbero realizzare dopo la seduta di domani del Senato, in cui il premier Conte darà le comunicazioni all’aula.

Fra le indicazioni divulgate quella relativa all’attuale procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, che già in passato era stato in predicato per un posto nel Governo Renzi come titolare della Giustizia. La nomina a ministro del magistrato calabrese non si concretizzò, pare per una esplicita contrarietà dell’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.