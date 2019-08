Festival di Spoleto, Oliverio: “Vicenda allucinante, contro di me accuse infondate”

“Lo dico in modo semplice, chiaro, diretto: ritengo allucinante questa vicenda, e la ritengo allucinante perche’ si contesta al presidente della Regione un reato di peculato senza che ci sia l’oggetto, la dazione di denaro, che non si contesta”.

Così il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa, con riferimento all’ultima inchiesta della Procura di Catanzaro nella quale e’ indagato per peculato. “Si contesta piuttosto il fatto che – – un’iniziativa di promozione turistica della Calabria, in una vetrina importante qual e’ il ‘Festival dei Due Mondi’, sia stata fatta non per promuovere la Calabria ma il presidente della Regione. Niente di piu’ infondato, perche’ la Regione ha finanziato, con 100mila euro, un programma di promozione della Calabria e l’ha fatto in quella vetrina, che e’ durata 15 giorni, con diversi strumenti, dalla cartellonistica a un desk a una scena con chef calabresi, e anche con un’intervista di un giornalista autorevole Paolo Mieli al presidente della Regione, e anche in quell’intervista c’e’ stata una promozione della Calabria perchè il massimo rappresentante della Calabria in una sede come quella – sostiene Oliverio – non promuove se stesso ma promuove la Calabria”.

Con riferimento alle vicende giudiziarie che lo stanno riguardando, il governatore aggiunge:”C’e’ un fatto oggettivo: il presidente Oliverio che ha riproposto la sua candidatura oggi, in questi mesi, è oggetto di una sequenza di provvedimenti. Quelli che sono gia’ passati al vaglio degli organi della giustizia sono stati gia’ demoliti, saranno demoliti anche quelli attuali. Non voglio pensare a nulla, non voglio fare invettive ne’ lanciare alcun sospetto ma – ha esordito Oliverio – parlo di cose oggettive: in questi mesi, che prossimi alle elezioni regionali, sono oggetto di iniziative giudiziarie, alcune delle quali sono gia’ state demolite. Penso a quella del 17 dicembre scorso, nella quale sono stato destinatario per tre mesi della misura dell’obbligo di dimora e poi c’e’ stata una sentenza della massima Corte, la Cassazione, che ha parlato – virgolettato – di ‘chiaro pregiudizio accusatorio’ e di ‘assenza totale di indizi di colpevolezza’. Questi sono fatti, dati. Poi ce ne e’ stata una seconda, oggetto di un pronunciamento del Gip che ha respinto una richiesta di arresti demolendo anche li’ le motivazioni. Ora – ha ricordato il governatore – c’e’ questa terza. Io non voglio mettermi nel novero di chi grida alla persecuzione, ma rifletto: perche’ tutto questo avviene a ridosso delle elezioni regionali? Si vada fino in fondo, negli angoli piu’ sperduti dalla Regione, e ricordo che in Italia c’e’ un dopo le leggi Bassanini che definiscono le responsabilita’ gestionali da quelle politico-amministrative. Per le vicende oggetto di iniziative giudiziarie che mi hanno interessato, sono sicuro della correttezza amministrativa. Ma la gestione amministrativa non la fa il presidente, bensi’ i settori, i Dipartimenti eccetera. Segnalo questo – ha rimarcato Oliverio – perche’ c’e’ una concentrazione sul presidente della Regione a 4-5 mesi dalle elezioni, e sono qui da quattro anni. Tutti questi elementi mi fanno riflettere”.

Oliverio ha poi osservato: ” Poiche’ io sono un uomo libero voglio dire e ripetere, attraverso voi, ai calabresi dopo averlo detto il 17 dicembre, che il vostro presidente e’ una persona onesta, che non ha abusato nemmeno di un euro, ha sempre preteso trasparenza e correttezza nell’azione amministrativa perche’ ha sempre inteso la funzione pubblica come servizio alla comunita’ e bene comune da custodire e rispettare gelosamente. Questo mi sento di dirlo con grande forza e con grande determinazione. Poi, e’ stato confermato anche dalla giustizia, dalla Cassazione e da altri organi quando hanno avuto la possibilita’ di valutare le carte. Purtroppo, i tempi della giustizia sono quelli che sono, e – ha aggiunto il governatore – caratterizzare questa fase immediatamente a ridosso delle elezioni regionali significa condizionare oggettivamente le vicende politiche”.

“Se i processi si facessero nell’arco di un mese, uno si difende e poi puo’ essere assolto o condannato, ma se poi si fissa a un punto giusto anche una udienza per condizionare anche le scadenze, credo che questo debba fare riflettere anche ai fini della sostanza democratica. Non c’e’ un problema personale o solo personale, ma – ha spiegato Oliverio – c’e’ un problema democratico che pongo e porro’ nelle sedi competenti, perche’ non si puo’ far finta di nulla. Chi batte le mani lo fa o perche’ ha la coda di paglia o perche’ ha paura di qualcosa: io non ho ne’ coda di paglia ne’ paura di nulla perche’ so come mi vedete e svolgono la mia funzione a mani nude e libere, con trasparenza e l’unico assillo di poter servire e aiutare la Calabria a uscire da una situazione difficile”. Oliverio ha poi stigmatizzato “gli sciacallaggi che stanno facendo i 5 Stelle, sanno di fare sciacallaggio e sanno di mentire, parlando di stupidita’, di finanziamenti, esempio a Raffaella Carra’, che sono cose inesistenti. Noi abbiamo finanziato un progetto e quel progetto e’ stato realizzato, poi se la societa’ che ha realizzato il progetto non ha trattato solo la promozione della Regione ma anche altri enti, che sono tanti in quella vetrina di Spoleto, non c’entra con la Calabria. La Regione non ha pagato nulla di queste cose, abbiamo sostenuto soltanto il programma abbiamo concordato”. Oliverio ha quindi evidenziato: “Abbiamo investito 100mila euro, ma si vada a vedere quello anche si spendeva in passato la promozione turistica. L’ultima programmazione turistica prima che arrivassi io e’ stata di 9 milioni di euro: sono passati tanti anni e non e’ il caso di dire di andare a frugare negli angoli della Regione, purtroppo siamo qui. Ma ci difenderemo, ci difenderemo con argomenti, atti, documenti, e ci difenderemo anche nell’opinione pubblica, affinche’ sappia come stanno le cose. Oliverio – ha rimarcato il governatore – non si e’ mai approfittato di un solo euro della cosa pubblica, della Regione oggi, prima della Provincia e ieri quando sono stato assessore regionale all’Agricoltura. E sfido chiunque a provare questo, sfido i magistrati piu’ accorti, piu’ autorevoli e con piu’ fare poliziesco del mondo: siamo qui, si prenda quello che si vuole, siamo sicuro di quello che diciamo, e proprio perche’ siamo sicuri combattiamo. Non battiamo le mani a nessuno. La magistratura dev’essere rispettata, ma quando si hanno gli argomenti e si e’ sicuri di quello che si dice, alla magistratura bisogna dire anche come stanno le cose, e glielo dico pubblicamente, e lo sto dicendo qui come stanno le cose. Perche’ non voglio essere sospettoso, o dire ce ci sono persecuzioni, pero’ il fatto e’ oggettivo: il presidente Oliverio che ha riproposto la sua candidatura oggi, in questi mesi, e’ oggetto di una sequenza di provvedimenti. Quelli che sono gia’ passati al vaglio degli organi della giustizia – ha concluso Oliverio – sono stati gia’ demoliti, saranno demoliti anche quelli attuali”. (

“Io mi auguro che il Pd si faccia attivamente parte della costruzione di una soluzione condivisa: se non c’e’ la condivisione le primarie sono un fatto normale”. Cosi’ il presidente della Regione, Mario Oliverio, a margine di una conferenza stampa, con riferimento alle prossime elezioni regionali. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sul fatto che ieri ha indetto le primarie istituzionali, Oliverio ha osservato: “Io non ho lanciato nulla. C’e’ una legge regionale del 2009 che prevede alcune cose, all’articolo 5 prevede che in prossimita’ delle elezioni regionali le forze che entrano in campo, partiti movimenti coalizione, possono ricorrere alle primarie per selezionare i propri candidati. La legge regionale impone agli organi amministrativi preposti e al presidente di predisporre il tutto perche’ – ha spiegato il presidente della Regione – qualora un partito, un movimento, una coalizione voglia avvalersi di questo istituto delle primarie possa farlo, perche’ se io non facessi questo e al momento giusto un partito dovesse chiedere di ricorrere alle primarie istituzionali, incorrerei in omissione in atti d’ufficio, sarei oggetto di un altro avviso di garanzia, la dico scherzando “. Oliverio ha quindi aggiunto: “Io mi auguro che il Pd si faccia attivamente parte della costruzione di una soluzione condivisa, se non c’e’ la condivisione le primarie sono un fatto normale. Anzi, le primarie realizzate con un patto tra i competitori, un patto di lealta’, possono essere persino un motore di partecipazione, di coinvolgimento e quindi un fattore per dispianare meglio la strada delle elezioni, per mettere la competizione elettorale in una posizione di vantaggio, come e’ stato nel 2014, quando io chiedevo le primarie e anche li’ vorrei che non si perdesse la memoria: vi ricordate i ‘Papa neri’, i ‘verra’ Renzi e blocchera’ Oliverio’? E invece – ha detto il presidente della Regione – ci furono le primarie, vere, con grande partecipazione democratica, sono state fatte senza ricorrere alla legge, sono state con i comitati di coalizione che hanno controllate quelle primarie e sono state l’anteprima di un grande risultato elettorale”. (Agi)