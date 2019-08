Emergenza sanità in Calabria: convenzione tra Guardia di Finanza e Ministero della Salute

Siglata una convenzione tra Ministero della Salute e Guardia di finanza per fare fronte all’emergenza Sanita’ in Calabria. Oggi, presso la Caserma “Piave”, sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, il ministro della Salute, Giulia Grillo, ed il Comandante Generale del Corpo, Gen. Giuseppe Zafarana, hanno siglato la convenzione relativa alle attivita’ che le Fiamme Gialle calabresi svolgeranno a contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all’attuazione, nella Regione, del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario.

In particolare, rende noto il ministero, il Commissario ad acta della Regione Calabria, nonche’ gli eventuali Commissari Straordinari e Commissari Straordinari di liquidazione, si potranno avvalere della Guardia di Finanza laddove, nel corso della loro attivita’, vengano a conoscenza di irregolarita’ e violazioni commesse a danno delle risorse pubbliche destinate al sistema sanitario calabrese. A margine dell’evento, le Autorita’ intervenute hanno espresso ampia soddisfazione per l’accordo, che rappresenta uno strumento di deciso potenziamento delle linee di presidio della legalita’, affinche’ le risorse destinate all’erogazione delle prestazioni sanitarie nella Regione riescano, effettivamente, ad assicurare a tutti i cittadini i livelli essenziali di assistenza previsti.

“Grazie all’intesa che abbiamo appena firmato, la Guardia di finanza sara’ al nostro fianco nel risanamento della sanita’ calabrese. Le Fiamme Gialle collaboreranno con i nostri commissari perche’ controlli e accertamenti siano sempre piu’ efficaci. Non c’e’ salute senza legalita’!”, ha commentato su twitter il ministro della Salute Giulia Grillo