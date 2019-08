Disponibile graduatoria per ripristino foreste danneggiate

Il Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari informa che sul portale dell’Autorità di gestione www.calabriapsr.it è disponibile la graduatoria definitiva ”Riesami” della Misura 8.4.1 “Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici “, annualità 2017.

“Un intervento importante – afferma il Consigliere regionale delegato all’agricoltura Mauro D’Acri – finalizzato al ripristino del capitale naturale e delle funzioni ecologiche dei boschi regionali, con un’attenzione particolare al mantenimento della qualità dei suoli e alla riduzione del rischio erosione. Questa è un’ulteriore azione della Regione, dunque, tesa al presidio della straordinaria biodiversità forestale calabrese, che svolge funzioni fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente e del clima”.

“L’Intervento 8.4.1 – specifica il dirigente generale del Dipartimento agricoltura ed Adg del PSR Giacomo Giovinazzo – prevede per l’esattezza un sostegno per la copertura dei costi sostenuti per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi o da altre calamità naturali ed eventi catastrofici e climatici. Dagli esiti del riesame delle domande, risultano finanziabili tre nuovi progetti, per un contributo complessivo di oltre 650.000 Euro. Le risorse del PSR, in questo caso, contribuiscono ad attuare la strategia UE “infrastrutture verdi”, nonché a garantire la pubblica incolumità, dato che le foreste svolgono una funzione di protezione fondamentale”.