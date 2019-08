Crolla ponte a Cropani, famiglie isolate

amiglie isolate e tanta paura in contrada Meliti nel comune di Cropani sulla ss 106. Questa mattina, infatti, la sede stradale ha subito un brutto cedimento. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. Il tratto interessato è adiacente la rete ferroviaria, che non ha subito danni. Al momento risultano isolate tre famiglie. Sul posto anche personale dell’ufficio tecnico comunale, tecnici RFI e personale del consorzio di bonifica per quanto di loro competenza. Secondo quanto si apprende la causa presunta del crollo sarebbe una perdita dalla tubazione dell’acquedotto che costeggia la carreggiata. Fortunatamente al momento del crollo sul tratto interessato non transitava alcuna vettura o pedone.