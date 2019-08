Continua il tour di Mario Occhiuto nelle località regionali

Tappa dopo tappa, l’intera Calabria. Il candidato governatore Mario Occhiuto prosegue nel suo viaggio elettorale battendo tutte le traiettorie che disegnano questo esteso territorio ricco di risorse. Lo scopo è quello di illustrare ai cittadini calabresi, in maniera diretta, le idee di una trasformazione reale per incidere sull’immaginario di questa regione.

Domenica primo settembre alle 21 è in programma l’incontro pubblico a Sant’Ilario dello Jonio, in provincia di Reggio, in piazza Uria, nel borgo antico di Condojanni.

Dopo Paola, Schiavonea, Soverato, Occhiuto scende lungo la punta dello stivale per esporre l’esperienza del buon governo nella città di Cosenza, una città in questi anni trasformata da un’incisiva azione di rigenerazione urbana.

Come sempre, tra slide e video esplicativi, si prende spunto dal volume di Rossana Galdini, “Percorsi di rigenerazione urbana – Il caso Cosenza”, edito da Pellegrini, incentrato sulla straordinaria trasformazione della città dei bruzi avvenuta appunto attraverso una ben precisa e complessiva visione progettuale dell’Amministrazione Occhiuto da estendere oggi all’intera Calabria.