Catanzaro – Premi “Fedeltà al Lavoro”, il 18 settembre la cerimonia di consegna

Il prossimo 18 settembre, alle ore 17:30, la Camera di Commercio di Catanzaro consegnerà i premi “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”, la diciottesima edizione del riconoscimento che ogni due anni viene assegnato a lavoratori e aziende della provincia di Catanzaro che si sono distinti nel campo economico e del lavoro.

La commissione aggiudicatrice, coordinata dal presidente dell’Ente camerale Daniele Rossi, si è riunita nella giornata odierna per esaminare le domande pervenute nelle scorse settimane e attribuire quindi i riconoscimenti.

Cinque le categorie dei premi: “Fedeltà al lavoro” da assegnare ai lavoratori ed alle imprese con lunga e continua attività svolta sino a tutto dicembre 2018; “Progresso economico” quale riconoscimento a carattere morale verso le aziende che hanno operato per il benessere della collettività provinciale; “Esportatori benemeriti” da proporre per le ditte che si sono maggiormente distinte per spirito di intraprendenza, presenza sui mercati esteri e per i concreti risultati nel campo delle esportazioni; “Impresa più longeva e di successo” a cui possono partecipare le aziende che operano sul mercato da almeno 50 anni e che hanno saputo creare valore nel tempo; “Giovane impresa innovativa” a cui possono partecipare le aziende costituite da meno di cinque anni ed orientate all’innovazione.

Sarà inoltre consegnato un premio speciale alla memoria destinato a personalità illustri della provincia di Catanzaro, decedute, che abbiano contribuito allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.