Catanzaro, alla scoperta della funicolare: tour guidati e gratuiti

Un tour alla scoperta della funicolare tra passato e presente. Si terrà oggi, venerdì 30, e sabato 31 agosto, l’iniziativa lanciata dall’Amc Spa e dall’associazione Catanzaro è la mia città, in collaborazione con le guide turistiche Mario Mauro e Antonella Soluri.

Dalle ore 18 alle ore 20, ogni mezzora partiranno visite guidate durante le quali sarà possibile conoscere la storia di questo suggestivo mezzo, delle chiese e delle vie della città di Catanzaro limitrofi alla funicolare.

Si potrà accedere, in maniera esclusiva, alla sala comandi per capire il meccanismo che muove le vetture e gli importanti interventi realizzati con la revisione straordinaria ventennale. E poi tutti in carrozza…

Un esperienza entusiasmante per grandi e piccini.

I tour sono gratuiti ma per un numero limitato di persone e occorre prenotarsi tramite la pagina facebook dell’Associazione Catanzaro è la mia città.