Catanzaro – Al Musmi la presentazione della Festa del Volontariato

Martedì 3 settembre, alle ore 11, nella sala del Musmi al Parco della Biodiversità, il CSV di Catanzaro presenterà il programma della sesta edizione della Festa del Volontariato che quest’anno ha carattere provinciale. La Festa del Volontariato, che si terrà per il secondo anno di fila al Parco, è un evento “indipendente” ma collaterale ai vari momenti musicali e culturali che fanno parte della rassegna di “Settembre al Parco”.

Il giorno conclusivo della rassegna, l’8 settembre, sarà il CSV, assieme alle circa sessanta associazioni aderenti all’iniziativa, ad animare con i propri stand il viale principale del Parco. Molte di queste associazioni, inoltre, provenienti da tutto il territorio provinciale, si cimenteranno in una serie di laboratori creativi e culturali che si ispirano alla tematica che fa da filo conduttore all’edizione 2019: il rispetto dell’ambiente. Non mancheranno occasioni di confronto e di approfondimento, com’è nella tradizione della Festa, che sin dall’inizio non è stata concepita solo come momento di aggregazione sociale e di spensieratezza, ma come spunto di riflessione che fa tesoro delle importanti esperienze dei volontari e mira a coinvolgere la cittadinanza e le stesse istituzioni in un processo di cambiamento e di crescita.

Ma per conoscere nel dettaglio il programma della Festa, e degli incontri che l’anticiperanno, bisognerà aspettare la conferenza stampa del 3 settembre, alla quale tutti sono invitati a partecipare.