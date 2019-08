Alessandro Falvo vicepresidente dell’Autorità idrica della Calabria

Con grande soddisfazione ed orgoglio salutiamo l’elezione, prestigiosa ed importante, del Sindaco di Cicala Alessandro Falvo alla vicepresidenza dell’Autorità idrica della Calabria avvenuta, alla Cittadella regionale, alla presenza del presidente della Giunta regionale Mario Oliverio e del Commissario delegato Domenico Pallaria.

L’assemblea dei Sindaci ha sancito, con gli atti assunti nel corso dell’assemblea, un passaggio decisivo e fondamentale in direzione del definitivo assetto di un settore importantissimo e strategico della vita regionale che può finalmente consentire la costruzione delle condizioni minime per affrontare una emergenza che ha attanagliato le comunità locali e, spesso, impedito lo sviluppo e la crescita della nostra Regione determinando una vera e propria condizione di arretratezza insopportabile ed insostenibile.

Dobbiamo, anche, al Presidente Oliverio ed alla sua Giunta regionale, il merito di aver posto, finalmente, le basi per la gestione positiva di tutto il servizio idrico integrato introducendo finalmente unicità di gestione e di governo.

In questo contesto l’elezione del Sindaco di Cicala Alessandro Falvo, alla vicepresidenza dell’Autorità è il riconoscimento non soltanto del radicamento territoriale della sua azione amministrativa, capace sempre di guardare fuori dagli spazi angusti del localismo e del deteriore campanile, ma è anche l’ulteriore conferma che i Comuni delle aree interne e montani della Calabria godono di una particolare attenzione e sono ritenuti soggetti importanti dello sviluppo e del riscatto della Calabria.

Siamo grati a tutti i Sindaci che anche in questo momento, dopo l’elezione del 2018 come componente dell’assemblea,hanno sostenuto l’elezione del rappresentante dei piccoli comuni, siamo certi, saprà corrispondere al meglio all’importante ed assai delicato compito al quale è stato chiamato allo stesso modo che lo sforzo riformatore avviato con coraggio da Mario Oliverio in questo importante settore finalmente può avere una spinta decisiva e rilevante.

I Sindaci

Serafino Pietro Paola – Conflenti

Leonardo Sirianni – Soveria Mannelli

Michele Rizzo – Platania

Angela Brigante – Decollatura

Vincenzo Nania – Sorbo San Basile

Laura Moschella – Gimigliano

Vincenzo Marino – Pentone

Rodolfo Iozzo – Settingiano

Pietro Fazio – Feroleto Antico

Saverio Ruga – Amato

Pietro Raso – Gizzeria

Felice Molinaro – Serrastretta

Pietro Iram Guzzi – Miglierina

Domenico Greco – Tiriolo

Sebastiano Tarantino – Taverna