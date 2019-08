A Sellia la XXIV edizione della Sagra dell’olio d’oliva, i

Si chiama “Sagra dell’olio d’oliva”, ma solo perché si tratta di un appuntamento consolidato nel tempo con questa definizione: quest’anno infatti si taglia il nastro della XXIV edizione. Ma Sellia, lo splendido borgo incastonato nei monti della Presila catanzarese, si apre pronto ad accogliere turisti, curiosi e appassionati da tutta la regione per quello che è un vero e proprio evento culturale. Sabato 17 agosto, infatti, rimarranno aperti tutti i musei della rete SMOSS anche in notturna, dove si svolgeranno dei laboratori creativi (in particolare nel museo dei Bambini e al Museo delle scienze), potrà essere visitata la mostra di Giuseppe Chirico dedicata alla Grande Guerra e dei Presepi artigianali realizzata da Massimo Maiolo. E ancora, dopo l’arrivo della sfilata della Sezione di Catanzaro del Club delle Fiat 500, previsto per le 18.30, in piazzetta Zicchinella alle 19 si terrà la presentazione del libro di Bakhita Ranieri e Thomas Vatrano “L’olio d’oliva tra storia, archeologia e scienza”. Di vero e proprio evento parla anche il sindaco, e consigliere provinciale, Davide Zicchinella alla sua decima sagra da organizzatore. “Siamo arrivati alla XXIV edizione, questo è un momento molto atteso per Sellia e per tutta l’area della Presila Catanzarese – afferma Zicchinella -. La cosa positiva è quest’anno siamo riusciti a realizzarla grazie a donazioni e sponsorizzazioni di privati. Un evento culturale, non solo enogastronomico, che organizziamo senza intaccare le risorse del Comune che infatti non spende un centesimo”.

L’apertura degli stand gastronomici è prevista per le 20, mentre alle 20.30 le vie del borgo saranno animate dagli artisti di strada e dalla Street Band “The Hoppers”. La musica continua alle 22 con il concerto dei “Manna&Rino” feat Mamalisa Live. Alle 24 si balla con il Dj Niky. E presso il Parco Avventura è possibile effettuare volo e salto in notturna. Servizio Navetta Gratuito così come l’ampio parcheggio a disposizione.