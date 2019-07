Trasporto abusivo di materiali pirotecnici, 2 denunce nel catanzarese

Condividi

Proseguono, su disposizione del Questore di Catanzaro, d.ssa Amalia Di Ruocco, le attività ispettive di monitoraggio, verifica e controllo dei siti ove si svolgono spettacoli pirotecnici, con finalità di prevenzione e repressione degli illeciti e per la verifica della regolarità e del rispetto delle misure di sicurezza per l’incolumità pubblica e privata, nell’uso dei materiali esplodenti di genere pirotecnico.

Nel pomeriggio del 9 luglio, personale del locale Nucleo Regionale Artificieri si è recato nel comune di Zagarise (CZ), per le attività di controllo del sito di sparo ove era in programma, per la serata, uno spettacolo pirotecnico in occasione di una ricorrenza religiosa.

Sul luogo, gli Agenti constatavano che non era presente ancora nessuna ditta e/o impresa pirotecnica.

Dopo aver compiuto una perlustrazione del territorio comunale volta all’individuazione di eventuali modifiche e variazioni del sito di sparo, i poliziotti prendevano una posizione d’osservazione, fuori dal territorio del Comune di Zagarise, posizionandosi sull’intersezione tra la SS109 della Piccola Sila ed una strada interpoderale, in direzione del Comune di Zagarise, da cui, dopo non molto, notavano transitare un furgone FIAT Scudo di colore bianco che, essendo dotato delle tabelle “A.D.R.” (indicanti il trasporto su strada di merci pericolose), seppur chiuse, che pertanto dovevano far ritenere che il mezzo non trasportasse, in quel momento, alcuna merce pericolosa, ritenevano potesse essere il mezzo adibito al trasporto dei materiali pirotecnici.

Al controllo gli occupanti venivano identificati in P. N. di 45 anni e D.R. C. D. di 56 anni, entrambi già noti agli operanti per la loro professione che a seguito di altri controlli sono risultati responsabili di reati connessi all’abusivismo nel settore pirotecnico.

Il furgone, infatti, trasportava diversi colli contenenti materiale esplosivo di genere pirotecnico, per un peso lordo complessivo di 150 kg.