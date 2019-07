Summer Arena, Salmo in concerto il 3 agosto

Condividi

Non accenna a fermarsi Salmo che, dopo una tournée interamente sold out nei principali palazzetti italiani, chiusa con l’esplosivo live al Mediolanum Forum di Milano sta divertendo le arene delle più importanti rassegne estive italiane con il suo “Playlist Summer Tour”. Salmo farà tappa, come è noto, anche a Soverato, dove il 3 agosto terrà un concerto alla Summer Arena, per la programmazione di spettacoli dal vivo a cura della Esse Emme Musica di Maurizio Senese che cura anche l’area.

Nella sua carriera SALMO ha collezionato in totale, tra album e singoli, 24 dischi di platino e 21 dischi d’oro, raggiungendo oltre 356,7 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dopo aver infranto tutti i record su Spotify sia con il singolo “90 MIN” sia con l’album “Playlist” in testa alle classifiche FIMI-GfK, è anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato sul celebre sito hard “Pornhub” dove, con un’operazione di marketing fuori dagli schemi, ha lanciato il nuovo album.

“Playlist”, già certificato Triplo Disco di Platino, ha registrato su Spotify (Italia) il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Inoltre, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Nelle classifiche FIMI-Gfk, “Playlist” è entrato direttamente al 1° posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti. Tutti i 13 brani dell’album sono stati nelle prime 16 posizioni della classifica.