Summer Arena, Fiorella Mannoia in concerto

Dopo essersi conclusa, con un tutto esaurito dopo l’altro, la prima parte del tour teatrale di Fiorella Mannoia, il “Personale tour” è ripartito dal Teatro Romano di Verona e prosegue per tutta l’estate nei luoghi estivi più suggestivi e magici della nostra penisola, tra cui la Summer Arena di Soverato. Fiorella Mannoia sarà infatti in concerto al campo Marino il prossimo 22 agosto per l’unica data calabrese, organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che gestisce e cura la programmazione della struttura che sarà presentata domani mattina alle ore 11.00, nella Sala consiliare del Comune di Soverato. Il tour, in cui Fiorella presenta dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico “Personale” e i suoi più grandi successi, proseguirà anche in autunno con una seconda parte nei teatri più importanti d’Italia. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre).

In scaletta ci saranno i brani che compongono la tracklist del nuovo album, uscito lo scorso marzo: “Il peso del coraggio”, “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Smettiamo subito”, “L’amore è sorprendente”, “Il senso”, “Un pezzo di pane”, “Penelope”, “Resistenza”, “Anna siamo tutti quanti”, “Carillon”, “L’amore al potere” e “Creature” (Bonus Track “Canzone Sospesa” con Antonio Carluccio).