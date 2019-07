Summer Arena, ci sarà anche Enrico Brignano

Condividi

Sarà sicuramente uno degli appuntamenti più attesi della quarta edizione della Summer Arena, quello con Enrico Brignano e il suo “Un’ora sola vi vorrei”. Il 24 agosto, infatti, l’attore romano arriverà a Soverato, nell’area allestita al campo Marino per l’unica data calabrese del suo nuovo tour estivo, nel programma degli eventi organizzati dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che ha ideato e gestisce la Summer Arena.

Dopo il grandissimo successo di “Innamorato perso”, lo spettacolo che ha fatto ridere il pubblico italiano nei palazzetti di 14 città lungo tutta la penisola – formato dall’Accademia per i giovani comici creata da Gigi Proietti, prima di spiccare il volo dopo alcune partecipazioni televisive – il “Biglietto d’oro” Enrico Brignano si prepara a tornare protagonista dell’estate 2019 con “Un’ora sola vi vorrei”, il suo nuovo e imperdibile one man show.

Nel mese di agosto 2019, la tournée di “Un’ora sola vi vorrei”, partendo da Udine, farà tappa in alcune tra e location più suggestive di tutta Italia, da Nord a Sud, per terminare nella bellissima Palermo.

A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. Ma il titolo dice “un’ora sola”. “Sì, ma la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? – dice l’attore – E poi c’è il condizionale “vi vorrei” che indica un desiderio non una realtà”. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?