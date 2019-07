Sant’Anna Hospital sede del corso della Società Italiana di Diagnostica Vascolare

Condividi

La Società Italiana di Diagnostica Vascolare ha scelto il S. Anna Hospital come sede del proprio corso teorico pratico per l’area Calabria-Sicilia (nell’isola, la struttura individuata è il Policlinico universitario di Catania).

<< Si tratta – spiega Elia Diaco, responsabile dell’Ambulatorio di Angiologia e Medicina Vascolare del S. Anna nonché tutor designato – di una delle più importanti attività istituzionali della SIDV e questo, naturalmente, costituisce per noi un motivo di legittima soddisfazione, perché è il riconoscimento della qualità del lavoro che facciamo. Destinatari del corso sono i medici sia di ambito clinico sia diagnostico, i quali attraverso questa attività vengono formati o aggiornati sulle modalità di approccio terapeutico e sulle indagini che riguardano l’apparato vascolare, con particolare riferimento alle metodiche strumentali ultrasonografiche >>.

Il corso avrà la durata di sei mesi e si articolerà in una giornata teorica, una settimana di formazione residenziale interattiva e quattro settimane di lezioni pratiche. A beneficiarne, nel caso del S. Anna, sarà buona parte del Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare; vi partecipano, infatti, dottoresse impegnate nel Servizio di Cardiologia ed Ecografia Cardiovascolare, diretto da Stefania Leonetti e nell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare, diretta Giuseppe Caliò.

Oltre al corso SIDV, l’ambito vascolare del S. Anna ha fatto registrare di recente un ulteriore riconoscimento: il rinnovo per un triennio dell’accreditamento di eccellenza all’Ambulatorio di Angiologia e Medicina Vascolare. L’accreditamento viene conferito dalla Siapav, Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare, a strutture che operano secondo standard che rendono misurabile e valutabile la qualità della attività svolta. La verifica è stata effettuata dai due responsabili Siapav della procedura, Gianfranco Lessiani e Rita Pepe. Quest’ultima ha affermato che l’accreditamento deve essere per l’ospedale “motivo di vanto e orgoglio, perché non è semplice trovare situazioni così bene organizzate e codificate, peraltro già da tempo; segno di una sensibilità che, talvolta, neppure strutture ben più grandi sono in grado di dimostrare”.