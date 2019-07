Ritrovato un cadavere in spiaggia a Soverato (Cz)

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina vicino a un lido, sulla spiaggia di Soverato. Notato il corpo, sul posto sono subito giunti i soccorsi e i carabinieri per tutte le indagini del caso.

Secondo quanto si apprende, sarebbe morto per annegamento. La vittima è un turista di 48 anni residente in Gran Bretagna. La salma è stata portata al policlinico di Germaneto per l’esecuzione dell’esame autoptico. Allo stato, i carabinieri escludono l’ipotesi dolosa.