Regionali, Cesa: “Udc sarà presente in Calabria”

A Lamezia Terme è in corso una riunione di tutti i dirigenti regionali dell’Udc della Calabria per rilanciare l’azione politica dei democratici cristiani in vista delle prossime elezioni regionali.

Lo rende noto l’ufficio stampa nazionale del partito. “L’UDC – afferma il segretario nazionale Lorenzo Cesa – sarà presente con lo Scudo Crociato e con una forte e autorevole squadra”.