Maltrattamenti in famiglia: la Polizia esegue un’ordinanza di allontanamento

Maltrattamenti e una serie infinita di episodi connotati da gravità, subiti per anni all’interno delle mura domestiche, hanno indotto una donna e sua figlia a denunciare il tutto alla Polizia di Stato.

Responsabile è un uomo di 57 anni che sin dall’epoca del matrimonio aveva manifestato il suo comportamento violento e persino di disinteresse nei confronti dei due figli, omettendo di contribuire al loro mantenimento e, divenuti grandi si è più volte appropriato dei loro guadagni.

In un crescendo, la moglie e i figli sono stati vittime di prevaricazioni e violenze.

Ricevuta la denuncia, il personale del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, ha subito iniziato le indagini, ottenendo riscontri della complessa ed insostenibile situazione che da troppo tempo si verificava e che diveniva sempre più preoccupante anche per l’incolumità delle vittime.

All’esito delle indagini l’Autorità Giudiziaria competente del Tribunale lametino ha emesso l’ordinanza della misura cautelare dell’allontanamento del 57enne dalla casa familiare, con l’ordine di lasciare immediatamente l’abitazione e di non farvi rientro e non accedervi senza l’autorizzazione del Giudice. All’uomo, altresì, è fatto divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati (per studio, lavoro. Svago, residenza) dalla moglie e dai figli e di mantenere, comunque, una distanza non inferiore a 200 metri se occasionalmente incontrati.

L’ordinanza è stata eseguita nella giornata di ieri dagli Agenti del Commissariato.